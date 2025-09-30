Menczer Tamás: Ukrajnának nem katonai, hanem diplomáciai segítségre van szüksége (videó)

Menczer Tamás a bejegyzése mellett megosztott egy videót, amelyben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy katonai segítséget kell nyújtani Ukrajnának.

Von der Leyen asszony téved vagy hazudik – fogalmazott Menczer Tamás

Fotó: Virginia Mayo

Ha továbbra is úgy gondoljuk, hogy Ukrajna az első védelmi vonalunk, akkor fokoznunk kell a katonai segítségnyújtást Ukrajnának

– mondta a bizottság elnöke.

A kommunikációs igazgató a videó mellé azt írta:

Nem! Von der Leyen asszony téved vagy hazudik, Ukrajna nem az első védelmi vonalunk, semmi közünk ehhez a háborúhoz.

Hozzátette, hogy