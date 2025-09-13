Menczer Tamás: harcolnunk kell az igazságért

Menczer Tamás az MTI beszámolója szerint úgy fogalmazott, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak, valamint azt, hogy mik a Tisza valódi szándékai. Hozzátette, emiatt is indítanak szórólapkampányt az elkövetkezendő időben.

Menczer Tamás a sajtó képviselőinek kérdéseire válaszol Sátoraljaújhelyen, a Harcosok Klubja táborában

Forrás: Menczer Tamás Facebook-oldala

Rámutatott: azt, hogy hazudnak, „nem mi mondjuk, hanem maga az alelnök, Tarr Zoltán, amikor elmondta, hogy az szja-t meg akarják emelni”.

Menczer Tamás szerint fontos elmondani, hogy jelenleg 15 százalék az szja Magyarországon, amit a Tisza párt 22 és 33 százalékra akar emelni és „már bruttó 400 ezer forintos havi fizetés fölött mindenkit súlyosan megadóztatnának”.