Menczer Tamás: a Tisza csak egy digitális blöff (videó)

Kiderült. Megint – mondta közösségi oldalára feltett videójában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

MW
Menczer Tamás

– Várjuk nagy izgalommal a Tisza jelöltjét – mondta közösségi oldalára feltett videójában Menczer Tamás. – Aztán nem csodálom, hogy a Tisza-adóhoz senki nem akarja adni az arcát, és ki akarna odaállni melléjük, de várjuk azt, hogy hogyan is fog ez kinézni, mert egyelőre csak azt látjuk, hogy egy blöff van, egy digitális blöff egy emberrel, szerintem akinek nincs jelöltje, annak az itt élők nem fontosak.

Szerintem aki csak az interneten haknizik, Facebook-posztokból él, és csak ezzel foglalkozik, annak szerintem a Buda környékén élő emberek nem fontosak

– szögezte le Menczer Tamás.

– Akinek még csak jelöltje sincs, annak szerintem az itteni emberek nem fontosak.

Ezért tudjuk emellé odaállítani azt a munkát, amit az elmúlt években közösen elvégeztünk

– mondta a kommunikációs igazgató.

 

