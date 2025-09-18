Megvezethette híveit Magyar Péter a képviselőjelölti castingon

Egyre nyilvánvalóbb a káderhiány a Tisza Pártnál, aminek a legújabb bizonyítéka, hogy Magyar Péter szinte már könyörög a jelöltekért – írja a Magyar Nemzet. A Tisza vezére a közösségi oldalán jelentette be, hogy nyílt pályázatot hirdetnek az országgyűlési képviselőjelölti helyekre. Még júliusban a Tisza Párt nagykanizsai kongresszusán jelentette be Magyar Péter, hogy a 106 egyéni jelöltet november végén jelentik be, ezt megelőzi majd egy többfordulós előválasztás.

Magyar Péter Fotó: MTI

Azonban a Tisza Párt már tavaly ősszel is meghirdetett egy castingot a képviselőjelölti helyekre. Magyar Péter az október 23-i beszédében jelentette be, hogy megkezdi az országgyűlési képviselőjelöltek toborzását a 2026-os parlamenti választásokra. Jelentkezni a Tisza Párt honlapján lehetett tavaly november 20-ig.

A cikk folytatását itt olvashatja el.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)