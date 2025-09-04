szeptember 4., csütörtök

Szövetség

1 órája

Magyarország nem fogadja el az Izrael-ellenes brüsszeli javaslatokat

Címkék#Josszi Dagan#Szamáriai Regionális Tanács#Izrael#Szijjártó Péter

Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak, de a magyar kormány ezeket továbbra sem fogadja el, és ehelyett a stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozik a zsidó állammal – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

Magyarország nem fogadja el az Izrael-ellenes brüsszeli javaslatokat

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Josszi Dagannal, a Szamáriai Regionális Tanács elnökével

Forrás: Szijjártó Péter/Facebook

A tárcavezető arról számolt be a Szamáriai Regionális Tanács elnökével, Josszi Dagannal folytatott találkozóját követően, hogy áttekintették a közel-keleti biztonsági helyzetet, és sajnálattal állapították meg, hogy Európa nyugati felén továbbra is erős Izrael-ellenes érzések vannak jelen.

Ennek egyik következménye az, hogy Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak. Mi ezeket továbbra sem fogadjuk el, és az Izraellel való stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozunk

 – szögezte le.

„Sokat beszéltünk a közel-keleti keresztény közösségek helyzetéről is, és egyetértettünk abban, hogy a térségben élő ősi keresztény közösségek védelme és biztonságuk garantálása fontos közös feladatunk” – tette hozzá.

