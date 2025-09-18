2 órája
Magyar Péter választói elbizonytalanodtak
Magyar Péter lendülete elfogyott, hónapok óta nem ő diktálja a politikai napirendet – állítja Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.
Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a Fidesz újra formába lendült: kampányát digitális közösségek építésével és családokat segítő intézkedésekkel alapozza, miközben a Tisza Párt botrányok és válságkommunikáció szorításában vergődik.
Magyar Péter elveszítette lendületét, és a politikai napirendet sem ő alakítja már hónapok óta. A Fidesz ugyanis újra feljött a pályára, megkezdte kampányának megalapozását
– mondta a Magyar Nemzetnek Pindroch Tamás.
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője kifejtette: a kampány keretei között elsőként a Harcosok Klubja, illetve a digitális polgári körök megalapításával a jobboldal a digitális térbe tört be, az elkötelezett szavazóit állította hadrendbe, ezzel párhuzamosan a tágabb bázisának, illetve a bizonytalan szavazóknak a pozitív kormányzati intézkedésekkel üzent.
Mint fogalmazott:
idetartozik a 3 százalékos állami lakáshitel meghirdetése, a csed, a gyed adómentessé tétele, az anyák szja-mentességének biztosítása, a kamatstop fenntartása, a nyugdíjasok élelmiszer-vásárlásának támogatása, az árréscsökkentés fenntartása.
Az elemző szerint a szavazók az elmúlt tizenöt év intézkedései után tisztában vannak azzal, hogy a kormányzattól mire számíthatnak: a válságok időszakában sem a sokkterápia, a megszorítások, hanem a lakossági, családi kedvezmények bővítése van napirenden. Hozzátette: az egykulcsos szja, az alacsonyan tartott munkát terhelő adók a munkaalapú társadalom alapjai.
A kormány állami segélyezés helyett a munkaerőpiacra irányított egymillió embert, ami a foglalkoztatottság bővülésével, a munkanélküliség drasztikus csökkenésével járt.
Emellett a jobboldal a rezsicsökkentés politikájával megszüntette a rezsiszegénységet, amely Európában 2010-ig a legnagyobb mértékű nálunk volt.
„A Tisza Párt mindezzel szemben a brüsszeli támogatásért cserébe mindent elfogadna, amit a bürokraták tizenöt éve helytelenítenek Magyarországon. Így célul tűzték ki az egykulcsos adó és a rezsicsökkentés eltörlését, a családtámogatási politika leépítését, a munkaközpontú, az aktív keresőket támogató adókedvezmények helyett az alanyi segélyezési politikára való átállást. A Tisza szakértői már hónapok óta beszéltek erről, ami már a nyáron eleve elbizonytalaníthatott sok választót” – jelentette ki az elemző.