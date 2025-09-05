szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

18°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füstbe ment terv

1 órája

Magyar Péter tavaly 106 jelöltet ígért – idén kuncsorog a jelentkezőkért

Címkék#Tisza Párt#Radnai Márk#Tisza-sziget#Magyar Péter#Ruszin-Szendi Romulusz#aktivista

A Tisza vezetője 2024 tavaszán a Spinoza Színházban magabiztosan állította, hogy bármikor képesek jelölteket állítani mind a 106 választókerületben. Mostanra Magyar Péter szénája nem áll jól, egy utcai fórumon szinte könyörgött aktivistáinak, hogy jelentkezzenek.

MW
Magyar Péter tavaly 106 jelöltet ígért – idén kuncsorog a jelentkezőkért

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„Ha most nekiülnénk éjszaka átnyálazni az e-maileket meg a megkereséseket, akkor holnap fel tudnánk állítani a 106 egyéni választókerületben olyan embereket látatlanban, akik helyben köztiszteletnek örvendenek és egyébként nagy hatásuk van a helyi közéletre” – idézte fel a Magyar Nemzet Magyar Péter kijelentését. 

Magyar Péter
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Flajsz Peter / Forrás: MW

A cikk rámutat: ezzel szemben 2025 augusztusában Magyar Péter már az utcafórumokon könyörög az embereknek, jelentkezzenek képviselőjelöltnek, miniszternek, miniszterelnök-jelöltnek.

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!

– hangoztatta minap Magyar Péter. 

A Tisza Pártnak – ellentétben az elnök ígéretével –Magyar Péter továbbra sincsenek képviselőjelöltjei, és jelentkező hiányában a casting is komoly problémát okoz. 

Mindeközben sorra fordulnak el az aktivisták, vezetők a Tisza Párttól, távozásuk okának pedig Magyar Pétert jelölik meg. 

Távozó bizalmasok, botrányok Magyar Péter pártjában

A Magyar Nemzet beszámolt arról, hogy márciusban kiderült, kilépett a Tisza Pártból Magyar egyik fontos bizalmi embere, Farkas Dezső. A távozása egy időben már borítékolható volt, ugyanis feleségével együtt felmerült az érintettsége a Fuzik-féle korrupciós botrányban. 

Magyar Péter kellemetlen helyzetbe került

  • Ruszin-Szendi Romulusz még vezérkari főnöki időszakához kapcsolódó botrányos ügyei, 
  • valamint Radnai Márk napvilágra került kritikái miatt is, amiért őt el is távolította tisztségéből, 
  • ahogy főtanácsadóját,  Barati Ágnest is lefokozta, miután kiderült, migránsszállót akart működtetni az iváncsai akkugyárban dolgozó külföldi vendégmunkásoknak.

A pártelnököt azért is súlyos kritika érte, hogy felfogadta a hazai genderlobbi egyik ismert aktivistáját, Bódis Krisztát.

A nyomást láthatóan a civilek sem bírják, szeptember elsejével ugyanis 

feloszlatta magát négy budapesti Tisza-sziget. 

A  Tisza Párt és a Tisza-szigetek működését igen jól ismerő személy a lapnak azt nyilatkozta, hogy „ a pártközponttal való komoly összetűzések eredményeként oszlatta fel magát a négy újbudai Tisza-sziget”.

Az informátor arról is beszélt, hogy 

a Tisza Pártban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy Magyar Péter teljesen önkényesen, korábbi egyezségeket felrúgva irányítja a szervezetet, miközben semmire és senkire nincs tekintettel. 

A szigetek felszámolásáról szóló közleményben nem részletezték, mit értenek eltussolás, abúzus, diszkrimináció és a központi vezetés hiánya alatt – a Magyar Nemzet érdeklődésére nem válaszoltak. 

Nem csupán az újbudai Tisza-szigetek szűntek meg – hívja fel a figyelmet a cikk, amit IDE kattintva olvashat el. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu