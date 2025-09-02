Rendőrségi vizsgálat indult Magyar Péterék áramlopása miatt

Tiszafüred polgármestere, Ujvári Imre Magyar Péterék tiszafüredi rendezvénye miatt fordult a hatósághoz, mert szerinte a szervezők egy nyilvános illemhelyről használtak áramot, amiért nem fizettek, valamint autóval hajtottak be egy természetvédelmi parkba, noha ez szigorúan tilos – írja az előzményeket is felidézve a lap.

Fel vagyok háborodva, ahogyan a Tisza Párt viselkedett a rendezvényen

– fogalmazott a polgármester, hozzátéve, hogy

Magyar Péter azzal fenyegetőzött, hogy nem hajlandó az áramért és a rendezvény költségeiért húszezer forintnál többet fizetni.

Magyar állítólag azt mondta, ha ez többe fog kerülni, akkor tüntetést szervez a hivatal elé – idézte fel a tiszafüredi polgármester.