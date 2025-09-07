1 órája
Drónfelvétel bizonyítja, milyen kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kötcsén
Deák Dániel a Facebookon közölt drónfelvételt közvetlenül Magyar Péter színpadra lépésekor. A képen látszik, hogy csak néhány ember figyelte a Tisza Párt elnökét.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én
Forrás: MTI
Fotó: Koszticsák Szilárd
Deák Dániel 11:38-kor készült drónfelvétellel leplezte le, hogy alig néhányan voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kötcsén, amikor színpadra állt. A XXI. Század Intézet elemzője szerint a Tisza Párt igyekszik eltitkolni, mekkora a valós támogatottságuk, ugyanúgy, ahogy adóterveiket is rejtegetik − olvasható az Origo oldalán.
Az elemző a bejegyzésében így fogalmazott:
Ők nem fogják bevallani, hogy a mai kötcsei tiszás rendezvényre milyen kevés embert tudtak mozgósítani. Ezért posztolom én!
Deák Dániel emlékeztetett Tarr Zoltán szavaira is, amelyek szerint a Tisza tudatosan titkolja valós szándékait.
Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.