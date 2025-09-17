Gulyás Gergely: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok (videó)

Cikkünk az esemény ideje alatt folyamatosan frissül.

– A kormány mai ülésén döntött a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről, várható mérték már volt, de most meghatározták a véglegest – jelentette be a mai kormányinfó elején Gulyás Gergely - tudósított a Magyar Nemzet.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: A nyugdíjas-infláció mértéke 4,8 százalék, ezért visszamenőleg 1,6 százalékos emelés jár.

Átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez a novemberi nyugdíjjal az érintettek egy összegben, és a decemberi nyugdíj összege már magasabb lesz, mint az azt megelőző hónapokban.

– 1200 milliárd forintba fog ez kerülni, ez az összeg rendelkezésre áll a költségvetésben – jelentette ki a miniszter.

Nemzeti konzultációt indít a kormány

A kormány, Gulyás Gergely tájékoztatása szerint nemzeti konzultációt indít az adórendszerről, ez ugyanis fontos közéleti vita tárgyává vált. Úgy vélekedett: az az álláspont, amely szerint a választások után mindent meglehet tenni, nem megengedhető, ezért is fontos ez a konzultáció.

A tárcavezető a személyi jövedelemadóról szólva azt mondta, ez Magyarországon egykulcsos és alacsony, ezzel ellentétes elképzeléseket is képviselnek a magyar közéletben, erről is fontos megkérdezni a magyarok véleményét. A mostani adórendszer megváltoztatása Brüsszel érdeke, ehhez vannak emberei is Magyarországon.

Gulyás Gergely leszögezte: a közteherviselés kérdése mindenkinek fontos,

a kormány egyik legnagyobb teljesítménye az, hogy több mint egymillióval többen dolgoznak és járulnak hozzá a közös terhek viseléséhez.

Elfogadhatatlan az a vélemény, hogy választás után mindent lehet, Gyurcsányék annyival voltak ügyesebbek, hogy a választás után buktak le – jelentette ki a kormányszóvivő Tarr Zoltán lebukására célozva.

Otthon Start: Rengetegen nyújtottak be hiteligénylést

Úgy folytatta: a kormány meghallgatott egy beszámolót az Otthon startról, bár nagy adatok majd október 1. után fognak érkezni. Óriási volt az érdeklődés,

naponta több mint ezer ember nyújtott be hiteligénylést,

két hét után 10 ezernél is több hiteligénylés van a bankok előtt. Albérlőből tulajdonossá válni széles igényekkel találkozik, a fix 3 százalékos hiteltörlesztés lehetőségével sokan élnek. Jó hír, hogy az érdeklődés az egész országot megmozgatja: és nem csak a fővárosban, nagyjából lélekszámarányos a hiteligények megoszlása. Jót tesz ez a nemzetgazdaságnak, mert idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg, ez akár több 10 ezer álláshelyet teremt és a gazdasági növekedéshez is hozzájárul – sorolta Gulyás Gergely.