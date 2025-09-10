Donald Tusk azért hívta össze a kormányülést, mert szerda hajnalban több drón hatolt be Lengyelország légterébe az Ukrajna elleni orosz légitámadás idején. A riasztott lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét megsemmisítették − olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A szövetségesek nagyon komolyan veszik a helyzetet

– mondta el Tusk.

Tusk azt mondta, hogy Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását, és folyamatban vannak a szövetségesekkel folytatott konzultációk Lengyelország légvédelmének megerősítése érdekében.

„Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatja a politikai helyzetet” – mondta Tusk.