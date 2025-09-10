2 órája
Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Lengyelország komoly provokációval néz szembe, mivel most először fordult elő, hogy egy NATO-tagállam légterében orosz drónokat lőttek le – jelentette ki a lengyel kormányfő szerdán, a kabinet rendkívüli ülésének kezdetén.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök beszédet mond, amelyben megerősíti, hogy a lengyel erők 2025. szeptember 10-én Varsóban lelőtték az ország légterét megsértő orosz drónokat
Forrás: AFP
Donald Tusk azért hívta össze a kormányülést, mert szerda hajnalban több drón hatolt be Lengyelország légterébe az Ukrajna elleni orosz légitámadás idején. A riasztott lengyel és szövetséges vadászgépek a drónok egy részét megsemmisítették − olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
A szövetségesek nagyon komolyan veszik a helyzetet
– mondta el Tusk.
Tusk azt mondta, hogy Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását, és folyamatban vannak a szövetségesekkel folytatott konzultációk Lengyelország légvédelmének megerősítése érdekében.
„Az a tény, hogy ezeket a biztonsági fenyegetést jelentő drónokat lelőtték, megváltoztatja a politikai helyzetet” – mondta Tusk.
Orbán Viktor is üzent Lengyelországnak az éjszakai drónincidens utánA magyar kormányfő szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű.
A lengyel miniszterelnök azt is kijelentette, hogy Lengyelországnak többre van szüksége, mint pusztán a szolidaritás kifejezésére és a szövetségesek nagyobb támogatására.
Tusk hozzátette, hogy nincs okunk azt állítani, hogy Lengyelország háborús állapotban van, de a második világháború óta a fegyveres konfliktushoz legközelebb álló helyzetben van.
Közölte: a drónok behatolása után Lengyelországban nem regisztráltak áldozatokat. Folytatódik a lelőtt drónok roncsainak keresése, és újranyílnak a légvédelmi művelet miatt bezárt lengyelországi repülőterek - mondta el a kormányfő.
