Gulyás Gergely: októbertől postázzák a Tisza-adóról szóló nemzeti konzultációt
A közteherviselésről és az adótervekről szóló nemzeti konzultáció íveit október elsejétől postázzák– jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A sajtótájékoztatón a legújabb kormányzati intézkedésekről Vitályos Eszter kormáyszóvivő és Bóka János európai ügyekért felelős miniszter is beszámolt.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón 2025. augusztus 25-én
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
„Elindult a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program” – közölte Gulyás Gergely a fix három százalékos hitelről. Mint kifejtette, piaci kamatozású hitelhez képest 10 millió forintonként havi 30 ezer forintot spórol, aki él ezzel a lehetőséggel. Így egy 50 milliós hitel eseté havi 150 ezret lehet spórolni – írja tudósításában a Magyar Nemzet.
Az indulás zökkentőmentesen zajlott, egy hét alatt több mint 5 ezer kérelmet nyújtottak be. A rendszerváltoztatás óta nem volt ilyen otthonteremtési program, amelyre ennyi idő alatt ennyi kérelem érkezett volna be. Gulyás Gergely tájékoztatott: a szabályokat úgy alakították, hogy 3 százalék a maximum, de vannak olyan bankok, amelyek ennél alacsonyabb kamatért kínálnak hitelt. Az önerőszabályokat a Magyar Nemzeti Bank biztosította
– mondta Gulyás Gergely.
Az Otthon start program alaposan felpörgette az ingatlanpiacot
A tárcavezető tájékoztatása szerint
3 hét alatt közel 30 ezer Otthon startos lakás megépítését célzó szándék érkezett a programirodához.
Mint mondta, új lakások épülnek majd, amelyek árukat tekintve felső korlátozással rendelkeznek majd. Hozzátette: azt várják, hogy ezek a számok a következő hetekben tovább fognak nőni, és el fogják érni az 50 ezres számot is.
A miniszter szerint a programmal az is jól jár, aki nem veszi fel, ugyanis jelentősen mérséklődtek az albérletárak, máshol pedig az árak növekedése mérséklődött. Az albérletek helyett ugyanis sokan élnek a hitel lehetőségével, így enyhül a nyomás az albérletpiacon. Úgy vélekedett, a program beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így valós segítség azoknak, akik saját ingatlanban szeretnének élni.
Októberben indul a nemzeti konzultáció a Tisza kiszivárgott adóemelési tervéról
Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a kormány tegnap tárgyalt a biztonsági helyzetről. A lengyeleket ért támadásról szólva elmondta, hogy a magyar kormány kiáll Lengyelország mellett. A Katarban történtekről elmondta, felvették a kapcsolatot a katari külügyminiszterrel, akiknek leszegettek: kiállnak Katar területi integritása mellett. Az orosz–ukrán háborúra kitérve hangsúlyozta, hogy közös érdekünk a béke, a harcok mielőbbi befejezése.
Tájékoztatása szerint a tegnapi kormányülésen döntöttek arról is, hogy nemzeti konzultáció indul a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terve miatt. Mint mondta, kulcsfontosságú, hogy arról általánosságban, mind az szja-ról, mind a Tisza Párt tervéről megkérdezzék az emberek véleményét. Kiemelte: október elejétől tudják postázni az erről szóló kérdőíveket.
Ezután Vitályos Eszter kormányszóvivő részletezte az elmúlt időszak kormányzati fejlesztéseit.
Bóka János: Ursula von der Leyen háborús beszédet mondott
Ezután Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter közölte, az őszi politikai szezon elkezdődött az uniós szinten is. Ursula von der Leyen idénynyitó beszéde kapcsán rámutatott, abból a szempontból volt érdekes, hogy várható lesz-e érdemi irányváltás az uniós politikával kapcsolatban, illetve hogyan próbálja majd helyreállítani az iránta megcsorbult bizalmat.
Ehhez képest a bizottság elnöke egy háborús beszédet mondott. A beszédből megtudtuk, versenyképességi fordulat helyett hadigazdálkodásra van szükség, a jóléti politikák helyett Ukrajna finanszírozása lesz a prioritás, centralizáció és hatáskörelvonás várható a tagállamoktól, a tagállami szuverenitás pedig valójában csak illúzió
– mondta.
Bóka János hangsúlyozta: ez a bizottsági politika minden elemében elhibázott. Kifejtette, hogy az EU-ban nem lesz valódi migrációs fordulat, nem kerül sor a zöld átmenet érdemi felülvizsgálatára, az Ukrajna-politika felülvizsgálatára sem, a rossz kereskedelempolitikai megállapodásokéra sem.
Az EU politikai értelmében béna kacsa, és annál inkább az lesz, minél inkább támogatja az ukrajnai háborút és le kíván válni az orosz energiahordozóról, rossz kereskedelempolitikát folytat
– magyarázta.
A miniszter szerint ennek az lesz az eredménye, hogy az EU egyre jobban bevonódik az orosz–ukrán konfliktusba, ráadásul közpénzek bevonása miatt még nagyobb lesz az eladósodás. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a magyar kormány és egyes tagállamok saját hatáskörben próbálják tompítani a rossz intézkedések hatásait, ez ellen pedig fellépnek. Hozzátette, két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak Ursula von der Leyen ellen.
Fókuszban a határvédelem
A miniszter elmondta, az unió ma gyengébb, mint egy évvel ezelőtt volt, és ha érdemi változás nem történik, a következő beszédre még gyengébb lesz. Bóka János újságírói kérdésre elmondta: magyar szempontból a legfontosabb, hogy minden jogi követelménynek megfeleljenek azok az intézkedések, amelyek a lefoglalt orosz vagyont érintenék. Mint mondta, az Európai Bizottság elnöke egy részletesen nem ismertetett javaslatot fogalmazott meg, amely a befagyasztott orosz vagyonok még szélesebb körű felhasználását és Ukrajna számára hitelként való biztosítását szorgalmazza. Szerinte fontos, hogy jogi következmények ne érhessék a tagországokat, és az eurót ne érintsék ezek az intézkedések.
A sajtóinformációk szerint Orbán Viktor levélben követeli az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését, kiemelve, hogy az ország 2015 óta több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kap Brüsszeltől.
Bóka János kérdésére elárulta: a levélre még nem kaptak választ, az ügyet minden létező fórumon megemlítik, különösen azért, mert az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette: a fizikai határvédelmi struktúrák megépítése közös európai felelősség. A kormány mindent megtesz a fordulat bekövetkezte érdekében.
Bóka János tájékoztatott:
az uniós intézmények nem adtak a magyar határkerítés építéséhez érdemi támogatást, de jelenleg tárgyalnak azokról az eszközökről, amelyek az uniós védelem megerősítését célozzák. A magyar kormány szándéka, hogy valamennyi eszközt felhasználja, ami a magyar nemzetstratégiát segíti.
Hozzátette, hogy egy olyan határkerítés miatt havi egymillió eurót kell fizetnie a Magyarországnak, amire más országok támogatást kapnak.
A bizalmatlansági indítvány kapcsán Bóka János megjegyezte azt is, Von der Leyen korábban leszögezte, nem kíván minden frakcióval együttműködni, tehát minimum az EP harmadával, de lehet, hogy már a többségével sem. Hétről hétre jönnek majd ilyen beszédei. Mint mondta, az EU intézményi válságban van, ami sok mindent veszélyeztet.
Ursula von der Leyen azt is megfogalmazta, hogy az új uniós költségvetési kerettervben egyszerűsíteni kell a kondicionalitásokat és kiterjeszteni azokat. Bóka János leszögezte, nem támogatnak semmilyen eszközt, ami az uniós forrásokhoz való hozzáférést politikai és ideológiai nyomásgyakorlásra használná.
Bóka János szerint Magyar Péter pártjában káosz uralkodik
A Magyar Nemzet kérdésre válaszolva az európai ügyekért felelős miniszter kifejtette véleményét arról is, hogy a magyar bankszövetség az alkotmánybírósághoz fordult h állítsák meg a lakossági kamatsop törvényellenességét. Szerinte egy olyan intézkedésről van szó, ami a lakosoknak előnyös, de a bankoknak hátrányos. Rámutatott: a bankszektor nyereséges és ebből a nyereségből azt a veszteséget, ami a családokat segíti, a bankok eltudják viselni.
Kitért a Tisza Párt adóemelési botrányára is, amelynek kapcsán leszögezte:
Magyar Péter pártjában káosz uralkodik. Tarr Zoltán szavait idézte, miszerint most mindent el kell hallgatni, van, amiről nem szabad beszélni, a választások után mindent lehet. Gulyás Gergely emlékeztetett: ezzel már van a magyaroknak tapasztalta, ráadásul erősen antidemokratikus is.
A Tisza Párt rendezvényein a jobboldali újságírókat ért fenyegetések kapcsán megjegyezte, a magyar sajtónak is van benne felelőssége: egy részül azt tekinti küldetésének, hogy a Tisza Pártot segítse és propagandistává váltak. Az pedig, hogy egy kérdezni akaró riportert lökdössenek, az nem elfogadható – utalt Ruszin-Szendi Romuluszra a tárcavezető.
Az októberben induló nemzeti konzultáció kapcsán pedig rámutatott: a közteherviselés egy kulcsfontosságú ügy. Ha a Tisza Párt pedig valóban adóemelést akar, akkor vállalják, mert erről nem a választások után, hanem előtt kell beszélni.
A Tisza adópolitikájáról szólva azt mondta:
Brüsszelnek a társasági adó növelése a fontosabb, mert a cégek ide jönnek nyugatról, annyira kedvező az adózási rendszer számukra. Ezt Brüsszel régóta meg akarja fúrni, és a Tisza egy brüsszeli köldökzsinóron tartott párt, amelynek a vezetője elleni nyomozást csak a brüsszeli mentelmi joga teszi lehetetlenné
– magyarázta.