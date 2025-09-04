44 perce
Kocsis Máté szerint „most érne véget a Tisza Párt története” (videó)
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán osztott meg egy részletet a Tranziton elhangzott beszélgetésből. Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy „egy normális politikai klímában most érne véget a Tisza Párt története”.
Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Parlamenti csataterek – Kossuth tértől Brüsszelig című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
„Egy normális politikai klímában most érne véget a Tisza Párt története” – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában.
A Fidesz frakcióvezetője még a Tranziton ezzel utalt a Tarr Zoltán által bevallott dolgokra, mint az, hogy a Tisza Párt adót emelne, valamint hogy titkolózniuk kell a magyarok előtt, mert ha kiderülnének a terveik, akkor megbuknának.
Lehullt a lepel: Magyar Péter hamis ígéretekkel vezette félre a választóit
Nem tudok olyan példát mondani az elmúlt évekből vagy évtizedekből, […] nemcsak Magyarországon, hanem Európában vagy világszerte, hogy egy párt megnyerte volna a rákövetkező évben leendő választásokat úgy, hogy közben azt mondta, hogy be fogjuk csapni az embereket, mert ők valójában ezt mondták
– hangsúlyozta a politikus.