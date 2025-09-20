Kocsis Máté: mi nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok

Kocsis Máté kezdte a politikusok felszólalásait a digitális polgári körök első országos találkozóján a Papp László Sportarénában - írta a Magyar Nemzet.

A Fidesz frakcióvezetője volt az alapítója az egyik legnagyobb polgári körnek, a liberális áhírek ellen életre hívott Zebra DPK-nak: Kocsis Máté bevezetőjében vázolta, mi vezetett a DPK megalakulásához.

– Mi legalább nem pisztollyal kérjük, hogy tapsoljatok – fogalmazott Kocsis Máté a DPK-találkozón. A Fidesz frakcióvezetője elmondta, hogyan kapta nevét a Zebra DPK. Felidézte, hogy Magyar Péter tényként állította: Orbán Viktornak zebrái vannak.

Így lett a zebrából az álhírgyártás ikonikus jelképe

– tette hozzá. Mint jelezte, közel 14 ezer tagja van a Zebra DPK-nak, aminek az oka, hogy sokaknak elege van a liberális álhírgyártásból és a primitív, személyeskedő hergelésből.

Kocsis Máté Magyar Péterre utalva azt mondta, hogy még nem volt ilyen beteges hazudozó a magyar politikában.

A Fidesz frakcióvezetője kijelentette: az elmúlt napokban a 444 azt írta, hogy Ruszin-Szendi nem viselt lőfegyvert, „csak ráncot vetett a dzsekije”, és a lapot nem zavarja, hogy elismeri: pisztollyal hirdetik a szeretetországot. Aztán felidézte: pár nap múlva egy gazdasági szakértő ugyanazon portálon arról beszélt, hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint.

A Telex relativizálta a fegyverbotrányt, mert lőfegyverrel lakossági fórumot tartani pont olyan, mint tilosban parkolni

– mutatott rá a kormánypárti politikus, aki azt is felidézte: a kamuközvélemény-kutatások világában azt írták, hogy vezet a Tisza, „Magyar Pétert már elég lenne királlyá koronázni”, akkor is, ha négy évvel ezelőtt a Horn Gábor- és Pulai-féle közvélemény-kutatók 20 százalékot tévedtek becsléseikben.

Az ilyen álhírek és manipulációk ellen szövetkezett a Zebra DPK, ma este a balos sajtó pedig azt fogja írni, hogy besült Orbánék fegyvere, csak lézengtek a DPK-n

– fogalmazott a frakcióvezető a telt házas Arénában.

Hozzátette, a baloldaliak bárkit megbélyegeznek, és akkor is hazudnak a kormánypártiakról, amikor kérdeznek. A Tisza az RTL-től kapott sajtófőnököt, ezért ne várják el, hogy függetlenként tekintsenek rájuk. Nem érdemes velük szóba állni – szögezte le Kocsis Máté.

