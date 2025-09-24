szeptember 24., szerda

Puccskísérlet

52 perce

Kocsis Máté: államellenes kampány zajlik Semjén Zsolt ellen (videó)

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Demokratikus Koalíció és a hozzájuk kötődő lapok által terjesztett vádak nem pusztán Semjén Zsolt személyét célozzák, hanem a magyar állam stabilitását is próbálják megingatni.

MW
Kocsis Máté: államellenes kampány zajlik Semjén Zsolt ellen (videó)

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én

Forrás: MTI

Fotó: Máthé Zoltán

Világosan látszik, hogy egy jól megszervezett, hónapok, évek óta felépített mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben

 – hangsúlyozta Kocsis Máté a Hír TV Monitor című műsorában.

Forrás: Képernyőfotó

A frakcióvezető emlékeztetett: a politikai életben gyakoriak a vádaskodások, ám a pedofilvád egészen más súlycsoport. 

A pedofil vád az annyival súlyosabb, hogy az bűncselekmény is. Nemcsak a személy lerombolására irányul, hanem azt is sugallja, hogy a személy súlyos bűncselekményt követett el

 – hangsúlyozta. 

Kocsis Máté kiemelte, ha elhiszi valaki, hogy a rendőrség és a titkosszolgálat éveken keresztül asszisztált volna a vádakban megfogalmazott bűncselekményekhez, az már nem csupán Semjén Zsolt elleni támadás, hanem a teljes állam működését rombolja.

Mivel ez így tehát nem egy személyes ügy, akkor ez egy államellenes puccskísérlet

– szögezte le, hozzátéve: az ilyen alaptalan vádak porig rombolják az államba vetett bizalmat.

