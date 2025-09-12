szeptember 12., péntek

Puccskísérlet

2 órája

Jair Bolsonaro volt brazil elnököt 27 év börtönbüntetésre ítélték

Címkék#Brazília#puccskísérlet#börtön#Jair Bolsonaro

A brazil legfelsőbb bíróság bíráiból álló testület 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt puccskísérlet vádjával.A volt államfő, aki mindvégig tagadta az ellene felhozott vádat, fellebbezhet az ítélet ellen. Jair Bolsonaro jelenleg háziőrizetben van Brazíliavárosban.

MW
Jair Bolsonaro volt brazil elnököt 27 év börtönbüntetésre ítélték

Jair Bolsonaro brazil elnök 2022. május 20-án találkozik Elon Muskkal, a SpaceX vezérigazgatójával és főmérnökével a Conecta Amazonia rendezvényen Porto Felizben, São Paulo államban, Brazíliában

Forrás: AFP

Fotó: Filipe ARAUJO

Az ügyet vizsgáló testület öt bírója közül négy bűnösnek találta az öt vádpontban Jair Bolsonarót, aki ezzel az első olyan volt brazil elnök, akit puccskísérlet miatt ítéltek el.

A brazil Legfelsőbb Bíróság 2025. szeptember 11-én puccskísérletben bűnösnek találta a hevesen lobbanékony Jair Bolsonaro volt elnököt
Fotó: Sergio Lima / Forrás: AFP

A vádpontok egyike puccskísérlet a 2022-es elnökválasztási verseny elvesztését követően a vetélytárs, Luiz Inácio Lula da Silva ellen egy olyan összeesküvésben, amelynek részeként Lula, továbbá Geraldo Alckmint, Brazília megválasztott alelnöke és Alexandre de Morais, a legfelsőbb bíróság egyik tagjának a meggyilkolását is tervezték. A vádpontok között szerepelt továbbá részvétel fegyveres bűnszervezetben, a demokratikus jogállamiság erőszakos eltörlésére tett kísérlet, erőszakos károkozás és műemlékvédelem alatt álló örökség megrongálása.

Jair Bolsonaro vádlott társait szintén elítélték a puccskísérletben való szerepük miatt. Braga Netto tábornok, Bolsonaro korábbi védelmi minisztere és 2022-es választások alelnökjelöltje 26 év börtönbüntetést kapott. Almir Garnier admirális 24 évet, Augusto Heleno tábornok 21 évet, Paulo Sérgio Nogueira tábornok pedig 19 évet. Mauro Cid alezredest, aki együttműködött a nyomozásban, két év börtönbüntetésre ítélték.

