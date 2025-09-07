24 perce
A lengyel határkerítés jó, a magyar rossz? (videó)
Brüsszel foggal-körömmel küzd az európai patrióták előretörése ellen.
Helyére tolják a magyar–szerb zöldhatárt lezáró mûszaki akadály utolsó elemét, egy határkerítés-szakasszá átalakított tehervagont Röszkénél, a Szeged-Szabadka vasútvonalon 2015. szeptember 14-én. Szerbia felõl már csak határátkelõn lehet Magyarország területére lépni szárazföldön, mert teljesen lezárták a magyar–szerb zöldhatárt
Forrás: MTI
Fotó: Ujvári Sándor
Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének minden egyes megszólalása politikai elfogultságról árulkodik – mondta Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Lajkó Fanni, az AK elemzője.
A magyar határkerítés már 10 éve áll, és ez alatt az idő alatt egy jó szó sem érkezett a magyar migrációs politikával kapcsolatban Brüsszelből, sőt megbüntettek bennünket érte. Most Lengyelország is felépített egy hasonló kerítést, annak pedig tapsol Ursula von der Leyen
– fejtette ki az elemző.
Szerintem Brüsszel baja a magyar határkerítéssel az, hogy mi voltunk az elsők, akik ezt megléptük
– jegyezte meg Dornfeld László, az AK vezető elemzője.
Lenin elvtárs mondta azt annak idején, hogy mindig azt kell lelőni, aki a legelső valamiben, mert az lesz az, aki szembe fog szállni a rendszerrel. Magyarország mondta elsőként azt, hogy a háború rossz, a migráció veszélyes és elsőként állt bele a genderkérdésbe is
– emlékeztetett a vezető elemző.
Fricz Tamás: sorcsere kell a Tiszában, ha versenyben akar maradni (videó)
Az Egyesült Államok egy jogállamisági jelentést készített Magyarországról, amely mindent rendben talált
– emlékeztett Lajkó Fanni.
Az Európai Unióra is ráférne már egy jogállamisági jelentés, mármint ami róla készítenek
– tette hozzá.
Hiszen az a jogi trükközés, amit Ukrajna Európai Uniós csatlakozása tekintetében csinálnak az teljes mértékben aláássa a jogállamisági alapelvet. A jogbiztonsággal szembemegy az, hogy Brüsszel próbálja az uniós alapszerződéseket átértelmezni, hogy a saját politikai akaratukat átvigyék
– érvelt az Alapjogokért Központ elemzője.
Európában a protestpártok, amelyek az európai patrióta pártok, most egyre jobban erősödnek és egyre inkább alternatíváját jelentik a konszenzuspártoknak
– mutatott rá Dornfeld László.
Brüsszelben kézzel-lábbal tiltakoznak ez ellen a változás ellen. Látjuk, hogy ennek sokszor fizikai következménye is van, Robert Fico szlovák miniszterelnökre rálőttek, most pedig Andrej Babis volt cseh miniszterelnököt támadták meg a nyílt utcán kampányolás közben. Szerintem az erőszak tovább eszkalálódni, megjelenik a további választásokon is Európában
– vélte az Alapjogokért Központ vezető elemzője.
Andrej Babis szerint nem szabad megismétlődnie a politikusok elleni támadásoknak
Az Igazság órájának fenti adást itt nézhetik, hallgathatják meg: