Mráz Ágoston Sámuel a Tisza-adóról: a vizitdíjat is megpróbálták csodálatos újításként eladni (videó)

A Harcosok órájában elsőként a tragikus miskei gyermekgyilkosságról beszélgetett Mráz Ágoston Sámuel és Németh Balázs. Elhangzott, hogy a 444 cikke azt sugallta, hogy a rendőrség és a gyermekjóléti szolgálat hibázott, mert nem tudták megelőzni a tragédiát, ezzel ellentétben a rendőrök gyorsan és hatékonyan elfogták a gyanúsítottat, korábban pedig nem tudtak beavatkozni, mert nem érkezett hozzájuk bejelentés. Emellett 444 cikke a droghasználat lehetséges szerepét elhallgatta – szemlézte a beszélgetést a Magyar Nemzet.

Mráz Ágoston Sámuel volt a Harcosok órája műsor vendége

Telex és a baloldali hírportálok luxusjachton próbálják „megtalálni” a miniszterelnököt, de a cikkek tartalmából valójában kiderül, hogy nincs bizonyíték a feltételezett botrányra. Mráz Ágoston Sámuel szerint ez tipikus példája annak, hogy a média hangzatos címekkel próbálja félrevezetni az olvasókat, akik sokszor csak a címet vagy a felvezetőt olvassák el.

A harmadik nagy téma a Tisza Párt többkulcsos adóterve volt,

amit a baloldali portálok, köztük a HVG és más lapok pozitív színben mutatták be, hogy a magyaroknak több adót kellene fizetniük, sőt találtak olyanokat is, akik ezt támogatnák. A beszélgetésben elhangzott: ez a középosztály számára is jelentős pluszterhet jelentene, és csak így lehetne finanszírozni a Tisza Párt azon ígéretét, hogy csökkentik az áfát.