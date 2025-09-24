szeptember 24., szerda

Ez a baloldal

2 órája

Hadházy és tüntetői papot inzultálnak, Magyar Péter kartonbábbal vitatkozik

Címkék#Hadházy Ákos#Magyar Péter#templom

Budapesten a belvárosi ferences templomnál egy ferences szerzetest zaklattak Hadházy Ákos tüntetői, Miskolcon pedig Magyar Péter egy Orbán Viktort ábrázoló kartonfigurával vitatkozott a színpadon.

MW
Hadházy és tüntetői papot inzultálnak, Magyar Péter kartonbábbal vitatkozik

Forrás: Facebook

Tegnap este Hadházy százfős szektája Budapesten letámadta az Alcantarai Szent Péter templomot és egyik papját a Ferenciek terén miután Hadházy beszéde közben a téren található templom misére hívva a híveket megkongatta a harangját, ennek kapcsán Hadházy kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést – számol be a Tisza Párt tegnapi tüntetése kapcsán Facebook-posztjában Deák Dániel.

Fotó: Facebook

„A demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebrajelmezes résztvevő. Majd megjelent egy ferences szerzetes egy Bibliával a kezében a templom ajtajában.”  A XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte:

Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „Szégyelld magad!” – kiabálták a pap felé. Emellett egyházellenes rigmusokat is skandáltak, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz!” is.

Deák posztjában kitér arra is, hogy ezzel párhuzamosan Magyar Péter egy Orbán Viktort mintázó kartonnal a kezében ordibált Miskolcon – még beszélgetett is a papírbábbal.

„A dührohamtól eltorzult arcú Magyar Péter nekiesett még a tiszás propagandasajtónak is a színpadról, mert szerinte nem írtak eleget az agymenéseiről.

Mindezek fényében nem csoda, hogy kizárólag az ellenzéki kemény mag rezonál ezekre az emberekre, a középen álló szavazók egyre nagyobb arányban választják a Fideszt, mert látják: ilyen emberekre nem lehet bízni az országot!” – zárta bejegyzését Deák Dániel.

 

 

