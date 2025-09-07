szeptember 7., vasárnap

Elfogadhatatlan

1 órája

Gulyás Gergely: a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani

Címkék#Krúbi#erőszak#Orbán Viktor#Gulyás Gergely

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán reagált Krúbi minapi performanszásra. A rapper Orbán Viktor miniszterelnököt gúnyolta, a kormányfő felakasztásával viccelődött.

MW
Gulyás Gergely: a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. augusztus 25-én

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

Ha bármilyen minimális ép erkölcsi érzéke a magyar nyilvánosságnak maradt, akkor a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani, és aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg 

– reagált a közösségi oldalán Gulyás Gergely kancelláriaminiszter Krúbi minapi ominózus performanszára. 

A Horváth Krisztián nevű rapper pénteken, másfél perces monológjában 

először Gyurcsány Ferencet figurázta ki, majd a Orbán Viktor miniszterelnök kigúnyolásával és felakasztásával viccelődött

számolt be a Magyar Nemzet.

Az esetről a Hír Tv is beszámolt – részleteket ide kattintva olvashat. 

 

 

