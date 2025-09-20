1 órája
Európából erődítményt kell csinálni!
A magyar kormány megfelelő választ adott, de nincs arra garancia, hogy egy másik kabinet is ezt tenné.
Migránsok lakhatási engedélyért állnak sorban a torinói rendőrkapitányság bevándorlási irodája előtt 2025. január 23-án
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Alessandro Di Marco
Teljesen egyetértek azzal, hogy Európából egy erődítményt kell csinálni – mondta a migráció kapcsán Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Törcsi Péter az AK operatív igazgatója. Akik pedig illegálisan érkeztek, azokat pedig vissza kell küldeni. Ez nem egy amorális álláspont, hiszen nekünk európaiként a saját családjainkkal kell elsősorban foglalkozni.
Vérezhet a szívünk sok mindenkiért, de az nem megoldás, hogy magunkra húzzuk ezt a problémát, és a relatív biztonságunkat, jólétünket és a gyerekeink jövőjét veszélyeztetjük
– hangsúlyozta Törcsi Péter.
Arra kell készülni, hogy egyre rosszabb lesz a helyzet, a gazdasági helyzet, háborúk, folyamatos létbizonytalanság miatt egyre több ember próbál egy biztonságos területet választani magának, és Európa – egyelőre – ilyen – figyelmeztetett Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
Fel kell készülni, hogy megvédjük a határainkat és megfelelő választ adjunk. A magyar kormány eddig megfelelő választ tudott adni, nincs arra garancia, hogy egy másik stratégia az mihez fog vezetni
– hangsúlyozta az igazgató.
„Mini budi bordélyház” Budapest kellős közepén (videó)
Az Alapjogokért Központ a röszkei csata 10. évfordulóján indította el a migráció veszélyeire felhívó kampányát, amelyet rosszvalasztas.hu oldalon is meg lehet nézni. A 10 évvel ezelőtti ostrommal kapcsolatban Törcsi Péter megjegyezte: nem az látszott a frissen elkészült határkerítésen áttörni akarókon, hogy ők szeretnének ide eljönni, beilleszkedni, átvenni a kulturális normákat, dolgozni, boldogulni és a többségi társadalomba úgy beilleszkedni, hogy ne is tűnjön fel, hogy más kultúrából jöttek.
Az arab tavasz azt eredményezte, hogy azok az országok (több esetben diktatórikus rendszerek), amelyeknek Európa a biztonságát kiszervezte, összeomlottak
– emlékeztetett Bendarzsevszkij Anton. Ezt a folyamatot nem biztos, hogy Európa támogatta, de az biztos, hogy tevékenyen nem ment vele szembe, nem tett semmit, hogy stabilizálja ezeket az országokat, amelyek együttműködő partnerek voltak európai szempontból a migráció visszaszorításában. Az összeomlás után viszont a migráció tranzithubjaivá, elosztóközpontjaivá váltak – jegyezte meg az az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: