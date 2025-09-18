Egyértelműen vezet a Fidesz a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató cég felmérése szerint

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson többen szavaznának a Fidesz–KDNP-re, mint a Tisza Pártra. - írta a Magyar Nemzet.

A John McLaughlin nevéhez fűződő McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég kutatása szerint a kormánypártok 43, míg a Tisza 37 százalékon áll. Az Index számára az elmúlt héten készített kutatás szerint a magyarok relatív többsége Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek, és a magyar választók várakozásai szerint 2026 után is ő lesz a miniszterelnök.

A kutatás szerint a többi párt közül még a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megugraná az ötszázalékos bejutási küszöböt. Míg az először említett 6 százalékot, addig utóbbiak 5-5 százalékot kapnának.

Más pártokra a válaszadók összesen egy százaléka szavazna, míg a bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya azok között, akik biztosan vagy inkább elmennének szavazni egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson, 3 százalékpont.