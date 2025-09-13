2 órája
Charlie Kirk özvegye megrendítő üzenetet küldött a világnak
A meggyilkolt jobboldali aktivista özvegye első alkalommal szólalt meg a nyilvánosság előtta merénylet óta A néhai Charlie Kirk felesége, Erika Kirk úgy fogalmazott, hogy a gonosztevőknek, akik meggyilkolták a férjét, fogalmuk sincs, mit indítottak el.
„Mi vagyunk Charlie” feliratú pólókat viselő emberek tisztelegnek a meggyilkolt Charlie Kirk emléke előtt a Memorial Parkban, Provóban 2025. szeptember 12-én
Forrás: AFP
Fotó: Melissa MAJCHRZAK
Fogalmuk sincs, milyen tüzet gyújtottak ebben a feleségben, ennek az özvegynek a sírása harci kiáltásként fog visszhangozni az egész világon
– idézte a Magyar Nemzet a Sky News-ra hivatkozva Charlie Kirk özvegyének üzenetét.
Ha eddig is azt gondoltátok, hogy a férjem küldetése hatalmas volt, akkor fogalmatok sincs, fogalmatok sincs, mit szabadítottatok el az egész országban és a világon, fogalmatok sincs
– mondta Erika Kirk abban a stúdióban, ahol férje podcastját rögzítették korábban.
Az özvegy tökéletes apának és férjnek nevezte néhai férjét, valamint köszöntetet mondott Donald Trump elnöknek, J.D. Vance alelnöknek és „fenomenális” feleségének, Ushának a támogatásért, és dicsérte a mentőcsapatokat, akik megpróbálták megmenteni férje életét.
