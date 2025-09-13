Charlie Kirk özvegye megrendítő üzenetet küldött a világnak

Az özvegy tökéletes apának és férjnek nevezte néhai férjét, valamint köszöntetet mondott Donald Trump elnöknek, J.D. Vance alelnöknek és „fenomenális” feleségének, Ushának a támogatásért, és dicsérte a mentőcsapatokat, akik megpróbálták megmenteni férje életét.

A teljes cikkért kattintson!