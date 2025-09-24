Brüsszeli nyomás: a határvédelem miatt állítanák le az uniós pénzeket

„Az Európai Parlament aggályai a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogaival kapcsolatosak, ezért felhívja a bizottságot, hogy fagyassza be a forrásokat – áll abban a hazánkról szóló jelentéstervezetben, melyet Magyar Péter kollégái nyújtottak be hétfőn az EP LIBE-bizottságának” – írta Szánthó Miklós egy Facebook-bejegyzésében.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

Hozzátette:

Az elmúlt egy-két napban a baloldali »sajtó« heves kritikával illette az Alapjogokért Központ Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk kampányát. A kifogások fő fókusza az »az a baj, hogy továbbmennek« elvi alapjain álló fake news részéről az volt, hogy az »uszító« kampány feleslegesen keveri az indulatokat, és azzal »riogat«, hogy Magyar Péter beengedné a migránsokat – tudniillik a kampány azt is valóban bemutatja, hogy Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) bizony migrációpárti, és Magyarországból bevándorlóországot akar csinálni.

„Nem mintha az elmúlt tíz év nem bírna ez ügyben elegendő bizonyossággal, a minap Magyar Péter brüsszeli barátai szolgáltak – részünkről viszonzatlanul maradó – segítséggel.

A Magyarország ellen korábban indított jogállamisági eljárás részeként ugyanis a Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és a Néppárttal együtt mozgó zöldpárti Tineke Striek hétfőn bemutatta hazánkról szóló jelentéstervezetét

– mutatott rá.