Jelentős károk

1 órája

Ukrajna újra megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

Címkék#Ukrajna#barátság kőolajvezeték#Brjanszk#Zelenszkij#támadás

A hírt vasárnap jelentette be Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka.

MW
A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében 0ľ jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka.

Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték „átfogó tűzkárokat” szenvedett.

A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Ukrajna válaszol Oroszország támadásaira az energialétesítményeink ellen, és ezt a jövőben is folytatni fogja

– idézte fel az újabb támadás kapcsán a Magyar Nemzet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az ungvári találkozón elhangzott kijelentését a támadás 

Az ukrán elnök szavai azt erősítették meg, hogy Kijev nem akar változtatni eddigi stratégiáján: annak ellenére folytatja a támadásokat, hogy a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, azt kérte, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket.

A nyári ukrán támadások miatt több alkalommal is akadozott az orosz olaj szállítása, ami ellátási problémákat okozott a régióban.

A kőolajvezetéket ért ukrán csapásoknak politikai üzenetet is van, amellett, hogy közvetlenül veszélyeztetik Magyarország energiaellátását, és komoly károkat okoznak a kétoldalú kapcsolatokban – áll a cikkben, amit itt olvashat el. 

