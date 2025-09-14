4 órája
Alaszkában megszületett az orosz–ukrán béke kerete (videó)
Lehet hisztérikusan kiabálni, hogy ez nem elég igazságos, de legalább a vérengzésnek véget vetne.
„Értem, hogy Ursula von der Leyennek nehéz megemésztenie az alaszkai találkozót, és látom is rajta, hogy ez még mindig nem sikerült” – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője von der Leyennek az EU állapotáról tartott beszéde kapcsán.
Mert Alaszkában megszületett a béke kerete, Vlagyimir Putyin és Donald Trump megállapodott, hogy hogyan fog kinézni körülbelül a béke. Ezt az európai háborúpárti vezetőknek csak végre kellene hajtani, de azóta sem sikerült
– jegyezte meg a geopolitikai elemző.
Az ökölvívásban is van olyan, amikor a bíró oda megy a nagyon-nagyon megvert bokszolóhoz, és azt mondja, hogy ezt most hagyjuk abba
– példálózott Apáti Bence publicista, a Megafon véleményvezére.
Lehet, hogy csorbulni fog az illető karrierje, lehet, hogy elvesztett egy világbajnoki övet, de életben marad, nem szenved súlyos sérülést. – Ukrajna estében is ugyanez a helyzet, lehet hisztérikusan hápogni, hogy ez nem elég igazságos, de lehet, hogy nem kellene még több millió ártatlan ukránt, köztük kárpátaljai magyarokat megölni
– hangsúlyozta Apáti Bence.
Ursula von der Leyen szerint a migrációs paktumot végre kell hajtani, szét kell osztani a migránsokat a tagállamok között. Koskovics Zoltán hangsúlyozta: a Tisza Párt elfogadja a brüsszeli irányítást, mert az Európai Néppárt (EPP) tagja.
A Tisza önként és dalolva belépett abba az Európai Néppártba, amelyik elvárja tőlük a migránsok újraelosztását és Ukrajna támogatását. Magyar Péterék ebből nem tudnak kilépni, ezt hajtanák végre, ha kormányra kerülnének
– mutatott rá a geopolitikai elemző.
A Tik-Tokon rengeteg videó jön velem szembe, amelyen Magyarországra látogató nyugat-európaiak azt mondják, hogy milyen csodálatos, hogy nálunk sötétedés után ki lehet menni sétálni
– mondta Apáti Bence.
Ezt megszoktuk és természetesnek vesszük és azt gondoljuk, hogy ez mindenhol így van. – Nem így van! – hangsúlyozta a Megafon véleményvezére, hozzátéve: elmegy valaki Barcelonába, Madridra, Párizsba tapasztalni fogja, hogy nem fog tudni kimenni még a frekventált helyeken sem éjszaka a migránsbandák miatt, és azt is tanácsolják az oda látogató vendégeknek, hogy este 10 után ne menjenek ki sehova.
