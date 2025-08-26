Zelenszkij és a Nyugat azon dolgozik, hogy megakadályozzák a diplomáciai rendezést

Az ukrán béke karnyújtásnyira lehetne, mégis egyre távolabb kerül. Donald Trump asztalán ott a lehetőség, hogy véget vessen az orosz–ukrán háborúnak, ám Volodimir Zelenszkij és a háborúpárti erők minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megakadályozzák a diplomáciai rendezést – írja a Magyar Nemzet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel megbeszélésük előtt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én

Fotó: Olivier Hoslet / Forrás: MTI/EPA

A lap cikke szerint Zelenszkij ugyan eljátssza, hogy nyitott a diplomáciai rendezésre, de valójában semmilyen kompromisszumra nem hajlandó. Brüsszel, Ursula von der Leyen vezetésével, valamint a nyugati szövetségesek változatlanul folytatják Ukrajna támogatását. Az ukrán vezetés manőverei nemcsak a béke lehetőségét temethetik el, hanem Európa stabilitását is veszélybe sodorják. Egyre több szakértő figyelmeztet arra, hogy ha nem lesz tárgyalásos rendezés, a konfliktus tovább eszkalálódhat.

Ha mégsem lesz béke, akkor Kijev számára nem várható semmilyen pozitív fordulat és a háború logikája szerint Oroszország fog előre nyomulni. Az ukránok a következő év során minimum elveszítik a Donbászt

– mondta a Magyar Nemzetnek Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője.