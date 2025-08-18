augusztus 19., kedd

Gyorselemzés

1 órája

Washingtoni csúcs: az elemző öt pontban foglalta össze a tanulságokat

Címkék#Ukrajna#csúcstalalálkozó#Deák Dániel#Washington#Donald Trump#Zelenszkij

„Zelenszkij a pár hónappal ezelőtti, botrányba fulladt találkozóból tanulva ezúttal látványos és szimbolikus gesztusokat tett Trumpnak” – írta gyorselemzésében Deák Dániel. Az elemző öt pontban foglalta össze a washintoni csúcstalálkozó tanulságait.

MW
Washingtoni csúcs: az elemző öt pontban foglalta össze a tanulságokat

onald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában tartott megbeszélésükön 2025. augusztus 18-án

Forrás: MTI/AP

Fotó: Julia Demaree Nikhinson

A Magyar Nemzet által szemlézett elemzésében Deák Dániel azt írta, hoy Zelenszkij fogadtatása sokkal kevésbé volt ünnepélyes, mint múlt héten Putyiné Alaszkában. Putyint ugyanis Donald Trump személyesen üdvözölte, vörös szőnyeget is terítettek elé az anchorage-i légibázison, Trump és Putyin kézfogásakor pedig amerikai vadászgépek húztak el felettük.

TRUMP, Donald; ZELENSZKIJ, Volodimir
Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án
Fotó: Alex Brandon / Forrás: MTI/AP

Ezzel szemben Zelenszkij érkezése Washingtonba határozottan visszafogottabb volt; csupán alsóbb szintű tisztviselők fogadták őt a reptéren.

Zelenszkij a pár hónappal ezelőtti, botrányba fulladt találkozóból tanulva ezúttal látványos és szimbolikus gesztusokat tett Trumpnak. Például kivételesen öltönyben – pontosabban fekete zakóban, ingben és vászonnadrágban – érkezett, miután legutóbbi látogatásakor ennek hiányát szóvá tették. A

z Ovális irodában zajló sajtótájékoztató közben Trump meg is dicsérte Zelenszkij katonás stílusú öltönyét 

– hívta fel a figyelmet Deák Dániel. 

A harmadik fontos pont, hogy 

Zelenszkij többször mondott köszönetet,

 például azért is, hogy az Ukrajnát finanszírozó európaiak fegyvereket vásárolnak az Egyesült Államoktól, amit megköszönt Amerikának, és külön megköszönte Európának is, hogy fizet a fegyverekért, amelyeket eljuttat Ukrajnának. Ezek az európai vezetők – köztük Ursula von der Leyen – el is kísérték Zelenszkijt Washingtonba.

A teljes gyorselemzést IDE kattintva olvashatja el. 

 

