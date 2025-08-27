augusztus 27., szerda

Visszaerősödött a Fidesz a nyáron, jelentős előnyre tett szert a Tiszával szemben

A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése szerint a Fidesz–KDNP meggyőző sikert aratna, ha most vasárnap lennének a választások.

Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI

Fotó: Fischer Zoltán

Magyar Péter nyári országjárása nem növelte táborát, a Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos résztvevők 38 százaléka szavazna. A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon start program iránti nagy érdeklődés ugyanakkor a kormánypárt előnyét ötről nyolc százalékpontra növelte – állapította meg a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása. Mint jelezték, a

kormánypárt a voksok 46 százalékát szerezné meg, ha vasárnap tartanák a választásokat.

A Nézőpont felmérése szerint a Tisza Párt 2025 nyarán sem a témákat, sem az üzeneteket nem találta. A pártelnök sokadik országjárása és több, elöljáróban jelentősnek beharangozott beszéde sem maradt emlékezetes. 

Egy-egy tiszavirág-életű ígérete a szakértőket ijesztette meg, mások a demokratikus és szuverén állam híveit bizonytalanították el, az adóemelésről szóló tervek pedig további kockázatokat rejtenek magukban

– vélekedett a Nézőpont.

Magabiztos győzelmet aratnának a kormánypártok, ha most kennének a választások (Grafika: Nézőpot Intézet)

Ígéretes hónapok a Fidesz, kudarcosak a Tisza számára

A tavaszi aláírásgyűjtése óta ráadásul Magyar Péter az ukrán érdekek támogatójának tűnik sokak szemében, amely a magyar társadalomban tartósan kisebbségi álláspont. Ezek után nem meglepő, hogy a Tisza Párt június óta nem tudta növelni táborát. Ha most vasárnap lennének a választások, a részvételüket biztosra ígérő választók 38 százaléka (júniusban 39) szavazna a kormányellenes pártra.

A Nézőpont szerint ezzel szemben a Fidesz számára kedvezően alakult az idei vakáció időszaka. A miniszterelnök podcastkörútja, a „digitális honfoglalás” erődemonstrációja és az első lakás vásárlását segítő intézkedéscsomag előzetes sikere mind-mind a kormánypártnak kedvezett.

A 2025 nyarának végén a kormánypártra a részvételüket biztosra ígérő szavazók 46 százaléka (júniusban 44 százalék) voksolna. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz előnye a két nyári hónap alatt ötről nyolc százalékpontra emelkedett, tehát nyílik az olló a Fidesz és a Tisza között

– állapította meg a felmérés.

A kormánypárt és legfőbb kihívója közötti verseny jelenlegi állása a „legvalószínűbb listás eredmény” bázisán (46:38) hasonlít a tavaly decemberi állapothoz (47:37), amely erősíti azt a véleményt, hogy nemcsak a 2025-ös nyár, de a 2025-ös esztendő sem alakult a Tisza Párt reményei szerint.

Nagy a harc a kicsik között

Egy „most vasárnap” megválasztott parlament azonban nemcsak a Fidesz–KDNP-ből és a Tisza Pártból állna. Továbbra is biztos befutónak tűnik a Mi Hazánk (most 6, júniusban 7 százalék). Új mandátumszerzésre esélyes szereplője a pártversenynek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (5 százalék, júniusban 4 százalék). Ugyan az urbánus-liberális párt elnöke ellen éppen a velük hagyományosan szimpatizáló sajtó jelentetett meg lejárató cikkeket, az a párt népszerűségének nem ártott. 

Az ötszázalékos küszöb átlépése reálissá vált a Kutyapárt számára. Ezt azonban továbbra sem mondhatja el magáról a DK, amely 4 százalékon áll (júniusban 3 százalék volt).

A közvélemény-kutatások csak a pártlisták közötti versenyt tudják leképezni, a várhatóan 2026 áprilisában, kevesebb mint nyolc hónap múlva megválasztott új parlament képviselőinek többségéről azonban a választók az egyéni választókerületekben döntenek, ahol a Tisza Párt egyelőre még a jelöltjavaslatait sem nevezte meg. 

Ilyen lenne a parlament

A „legvalószínűbb listás eredmények” alapján, a választástörténeti adatokat is figyelembe véve, a Nézőpont Intézet modellezte az új parlament várható összetételét. Ezek alapján a Fidesz–KDNP 117, a Tisza 69, a Mi Hazánk 7 és a Kutyapárt 5 mandátumot szerezne (a fennmaradó egyetlen mandátumra a német nemzetiségi listavezetőnek lenne reális esélye). 

Ugyan az ilyen mandátumbecslő modellek sokváltozósak, ezért nagyobb hibahatárral dolgoznak, az azonban mindenképp kiolvasható belőlük, hogy ha „most vasárnap” lennének a választások, a Fidesz kormánypárt maradna, méghozzá a mandátumok kényelmes többségével

– olvasható a Nézőpont kutatásában.

