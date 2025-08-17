Külföldi érdekek 1 órája

Ukrajna a Tisza-szigettel próbálja befolyásolni a magyar politikát (videó)

Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videóban beszélt arról, hogy Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása a végső cél, ezért alapították meg a Tisza-szigetet. A Fidesz frakcióvezetője szerint az ukrán állam a kárpátaljai magyarok kormánypárti szavazótáborát próbálja fellazítani, hogy befolyásolhassa a magyar belpolitikát.

Magyar Péter és Tseber Roland Forrás: Instagram

Ukrajna gyorsított csatlakozása a végső cél, ezért alapították meg a Tisza-szigetet Ukrajnában – mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet: a kárpátaljai magyarok döntő hányada kormánypárti szavazó, a kormánypártokat támogatja. Ezért az ukrán állam érdekelt abban, hogy ezt a kormánypárti vagy jobboldali szavazótábort Kárpátalján valahogy fellazítsa, feltörje, szétzilálja – fogalmazott a kormánypárti politikus.

A frakcióvezető elmagyarázta, ezért alapított az ukrán titkosszolgálat ezen az emberen, Tseber Rolandon keresztül egy Tisza-szigetet. Úgy gondolja az ukrán állam, hogy ezzel a gyengítéssel számos ponton próbálja a magyar belpolitikát befolyásolni. Az ő elemi érdekük, hogy olyan, számukra irányítható kormány kerüljön Magyarországon hatalomra, amelyik támogatja például az ő gyorsított csatlakozásukat – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.

