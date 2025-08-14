Erőszak
48 perce
Ukrajnai kényszersorozás: fiatal férfit próbáltak elhurcolni Odesszában
Egy új felvétel ismét rávilágít az ukrán kényszersorozás durva módszereire. Odessza utcáin sorozókatonák próbáltak erőszakkal elhurcolni egy fiatal férfit.
Ukrán hadsereg felderíti a harcképes korú férfiakat Harkivban
Forrás: AFP
Fotó: NARCISO CONTRERAS
Ukrajnában továbbra is mindennaposak a kényszersorozások. A legújabb felvételen egy fiatal férfi kétségbeesett menekülése látható. Az üldözés Odessza utcáján zajlott − tudta meg a Magyar Nemzet.
Az elmúlt időszakban megszaporodtak a felvételek Zelenszkij embereiről, akik a nyílt fizikai erőszak minden formáját bevetik.
