Tizenegy tény Tseber Rolandról, Magyar Péter ukrán barátjáról

Sorra kerülnek nyilvánosságra az információk Tseber Rolandról, akit kémkedés miatt tavaly utasítottak ki Magyarországról – írja a Magyar Nemzet. A lap górcső alá vette és tizenegy pontban sorolta fel a Magyar Péter ukrán barátjáról eddig ismerteket.

1. Fegyverbeszerzés Németországban

Tseber Roland egyértelműen kötődik a globalista körökhöz – írta minap az Ellenpont. A tényfeltáró portál szerint az ukrán férfi olyannyira bizalmi ember, hogy őt küldték Berlinbe fegyverekről tárgyalni. Tseber az igazságügyi miniszter, Denisz Maljuska társaságában érkezett meg Berlinbe még 2022-ben. A hivatalos indok egy büntetőbíróság létrehozása volt, azonban a háttérben az információk szerint Ukrajna támogatása és a fegyverszállítások volt a téma. Az út sikeres volt, lőszerek mellett például légvédelmi rendszerek, nehézpótkocsik, mentőautó, hídrendszerek és drónellenes eszközök is szerepeltek az igen hosszú beszerzési listán.