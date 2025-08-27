1 órája
Tseber Roland Ivanovics német fegyverszállítmányokat intézett Ukrajnának
Magyar Péter barátja ezer szállal kötődik a globalista körökhoz. A hazánkból kitiltott Tseber Roland olyannyira bizalmi ember, hogy őt küldték Berlinbe fegyverekről tárgyalni.
Magyar Péter és ukrán barátja, Tseber Roland Ivanovics
Forrás: Magyar Nemzet
A korábban emberi jogi biztosként, jelenleg pedig kárpátaljai képviselőként dolgozó Tseber Roland Ivanovicsot diplomáciai és „fegyverbeszerző” tevékenységekre is felkérte az ukrán kormányzat – írja az Ellenponton megjelent cikk alapján a Magyar Nemzet
Magyar Péter barátja Denisz Maljuska igazságügyi miniszter társaságában érkezett meg Berlinbe még 2022-ben. A hivatalos indok egy büntetőbíróság létrehozása volt, azonban a háttérben az információk szerint Ukrajna támogatása és a fegyverszállítások volt a téma.
A megállapodás pedig igen sikeres volt, a cikk felsorolja, hogy a portál által megszerzett lista szerint milyen fegyverek érkeztek a németektől.
A szállítmányok mellett a német partnerek arra is ígéretet tettek, hogy mindent megtesznek a parlamentben azért, hogy a nehézfegyverek – különösen a harckocsik – átadását felgyorsítsák.
A saját bevallása szerint is volt már egyébként diplomáciai misszión Magyarországon Tseber Roland Ivanovics.
A férfi a saját szavaival fogalmazta meg, hogy kifejezetten egy ukránbarát politikai erőt kívánt támogatni Magyarországon még 2023-ban. Ez kezdetben még Mesterházi Attilát és a Momentumot jelentette, azonban később megjelent a színen Magyar Péter.
