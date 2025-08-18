augusztus 18., hétfő

Washington

1 órája

Trump–Zelenszkij-találkozó: elkezdődött a megbeszélés az Ovális Irodában – frissül

Címkék#orosz-ukrán háború#tárgyalás#Washington#Vlagyimir Putyin#Donald Trump#Zelenszkij

Augusztus 18-án este az ukrán elnök Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz az amerikai elnökkel, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről tárgyaljanak. Volodimir Zelenszkij elnökön kívül európai vezetők is részt vesznek az egyeztetésen. Washingtonban dőlhet el Európa sorsa – írja a Magyar Nemzet, amely élőben követi a történelmi találkozót.

MW
Trump–Zelenszkij-találkozó: elkezdődött a megbeszélés az Ovális Irodában – frissül

Trump–Zelenszkij-találkozó: Donald Trump elnök üdvözli Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban 2025. augusztus 18-án

Forrás: Getty Images via AFP

Fotó: ALEX WONG

Trump–Zelenszkij-találkozó: a sajtónak nyilatkoztak az elnökök

Megtiszteltetés az ukrán elnököt fogadni 

idézte élő tudósításában a Magyar Nemzet Donald Trumpnak az Ovális Irodában elhangzott szavait. Donald Trump egyúttal kiemelte: nemrég megbeszéléseket folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, amelyek alapján úgy érzi, hogy elérkezhet egy megállapodás. Az amerikai elnök egyúttal nagyon fontosnak nevezte, hogy ennyi vezető gyűlt ma össze a Fehér Házban. 

European Leaders Join Ukrainian President Zelensky For White House Meeting With Trump
Donald Trump elnök találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Ház Ovális Irodájában 2025. augusztus 18-án 
Fotó: Anna Moneymaker  / Forrás: Getty Images via AFP

Azt nem tudom megmondani, hogy mikor, de Zelenszkij és Putyin is azt akarja hogy vége legyen és vége is lesz

– hangsúlyozta az elnök újságírói kérdésre, hogy mikor fog véget érni a háború.  

Zelenszkij megköszönte Donald Trump erőfeszítéseit és újfent hangsúlyozta: a vérontást meg kell állítani. Ezek mellett Zelenszkij egy levelet is átadott, amit a felesége írt Melania Trumpnak. 

Ukrajnának továbbra is fontosak az amerikai fegyverek, hiszen Európában jelenleg nincs senki aki megfelelő mennyiségű és minőségű légvédelmi elhárító fegyvert tudna szolgáltatni. Ez azonban Ukrajna számára nagyon fontos a jövőbeni biztonság szempontjából 

mondta Zelenszkij. 

Egy másik kérdés kapcsán Zelenszkij kifejtette, az országnak minden biztonsági garanciára szüksége van: fegyverek, kiképzések és hírszerzési információk.

Donald Trump a sajtótájékoztató végén elárulta: a megbeszélés után beszélni fog telefonon Vlagyimir Putyinnal.

Lehet hogy sikerül egy háromoldalú találkozót megszervezni ezután. Ha nem, akkor tovább küzdünk 

hangsúlyozta az elnök. 

A sajtótájékoztatót követően zárt ajtók mögött folytatódik a tárgyalás. 

Zelenszkij is megérkezett– öltönyben

Az ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, Donald Trump pedig a bejáratnál fogadta.

Zelenszkij ezúttal öltönyben érkezett, miután a legutóbbi tragikus találkozás során ennek hiányát szóvá tette az amerikai elnök és csapata. 

Trump meets Zelensky and European leaders in Washington DC
Trump–Zelenszkij-találkozó: Donald Trump az ukrán elnököt üdvözli  
Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / Forrás:  AFP

Megérkeztek az európai vezetők 

Az európai küldöttségből Mark Rutte NATO-főtitkár nyitotta a sort, majd nem sokkal később Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Alexander Stubb a finn elnök, a német kancellár Friedrich Merz, valamint Emmanuel Macron francia elnök is megérkezett a Fehér Házba

European Leaders Join Ukrainian President Zelensky For White House Meeting With Trump
Trump–Zelenszkij-találkozó: Ursula von der Leyen megérkezik a Fehér Házba
Fotó: Win McNamee / Forrás: Getty Images via AFP

Trump–Zelenszkij-találkozó: ekkor ülnek tárgyalóasztalhoz a vezetők

A washingtoni találkozó menetrendje szerint Donald Trump magyar idő szerint 19 órakor üdvözli Volodimir Zelenszkijt, a két elnök találkozója pedig 19:15 -kor kezdődik – írja a Telegraphra hivatkozva  élő tudósításában Magyar Nemzet. 

Washingtonon a világ szeme

Az amerikai elnök néhány napja Vlagyimir Putyinnal egyeztetett és Trump az alaszkai megbeszélés után az átfogó béke fontosságát hangsúlyozta. Augusztus 18-án Zelenszkij Washingtonban ül tárgyalóasztalhoz Donald Trumppal, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges rendezéséről egyeztessenek. 

Az ukrán elnököt a „hajlandók koalíciója” is elkíséri az Ovális Irodában tartandó történelmi jelentőségű egyeztetésre.

 A világ figyelme most Amerikára irányul 

– írja a Magyar Nemzet, amely élőben közveti az eseményeket

Az eseményt itt követheti :

 

