Fókuszban a szuverenitás

7 órája

Tranzit: augusztus végén ismét Tihanyban tartják a politikai fesztivált

Augusztus végén újra Tihanyban gyűlnek össze a jobboldali és szuverenista gondolkodás képviselői. A Tranzit fókuszában a szuverenitás megőrzése és újradefiniálása, valamint a magyar gazdaság, külpolitika és stratégiai iparágak jövője áll – tájékoztatották a szervezők a Magyar Nemzetet.

MW
Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter előadást tart „A magyar gazdaság esélyei a veszélyek korában” címmel a tihanyi Tranzit fesztiválon 2024. augusztus 23-án

Forrás: MTI

Fotó: Katona Tibor

Augusztus 28–31. között rendezik meg  Tihanyban a Tranzit Politikai Fesztivált, amely évek óta a jobboldali, szuverenista gondolkodás egyik meghatározó fóruma. A rendezvény továbbra is azt a célt szolgálja, hogy szellemi műhelyként biztosítson teret a nemzeti érdekek mentén zajló vitáknak, szakmai elemzéseknek és stratégiai eszmecseréknek – írja a lap. 

A 2025-ös fesztivál központi témája a szuverenitás megőrzése és újradefiniálása. Kiemelt figyelmet kap az európai politikai nyomásgyakorlás hatása Magyarországra, a gazdasági önállóság biztosításának lehetőségei, valamint az ország jövőjét meghatározó stratégiai iparágak megerősítése. Szó lesz az egészségügyi rendszer fejlesztési irányairól, a külpolitikai orientációról és az űrkutatásban rejlő technológiai, valamint geopolitikai lehetőségekről is.

A Tranzit meghívottjai között kormányzati döntéshozók és elismert szakértők egyaránt megtalálhatók. 

A miniszterek közül Bóka János, Lázár János, Rogán Antal és Szijjártó Péter is előadást tartanak, bemutatva saját területük stratégiai kihívásait és jövőbeni kilátásait.

