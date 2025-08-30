augusztus 30., szombat

1 órája

Nacsa Lőrinc: a kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb

#Tranzit fesztivál#Nacsa Lőrinc#kormány

Kárpátalja jövőjét vitatta meg Nacsa Lőrinc államtitkár, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, valamint Balogh Lívia, a KMKSZ ungvári szervezetének a vezetője a Tranzit fesztiválon. Szó esett az ukrajnai háború lezárásának a lehetőségeiről, de kiderült az is, hogy Magyar Péter a KMKSZ egyetlen politikusával sem találkozott, amikor Kárpátalján járt.

MW
Nacsa Lőrinc: a kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb

Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (j), Balogh Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári szervezetének vezetője (j2), Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke (b2) és Móna Márk moderátor (b) a Beszéljük meg Kárpátalját! – Politikáról, megmaradásról, jövőről című beszélgetésen a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án

Forrás: MTI

Fotó: Máthé Zoltán

A kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a tihanyi Tranzit fesztiválon, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel beszélgetett.

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta:

a KMKSZ és a magyar kormány az egyházakkal szövetségben számos programmal segíti a kárpátaljaiakat, azonban a kárpátaljai magyaroknak – de az orosz és ukrán embereknek, sőt egész Európának is – a legnagyobb segítség a béke lenne.

Balogh Lívia, a KMKSZ ungvári szervezetének vezetője azt mondta: a háború Ukrajnában és Kárpátalján is minden családot érint akár a besorozások, akár a gazdasági válság vagy a családok szétszakítottsága miatt, és nincs aki ebből kimaradhat.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke szerint

bár Kárpátalja távol van a frontvonaltól, az embereknek rendkívüli feszültségben kell élniük, és a lakosság jelentős része külföldre távozott.

További részletekért kattintson.

 

