Bóka János: az idő a patrióta erők oldalán áll
A Magyarország és az Európai Unió közötti kapcsolatokat értékelte a Tranziton az európai uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János szót ejtett az EU problémáiról, a 2026-os választások tétjéről, valamint arról is, hogy a patrióták miként tudják elfoglalni Brüsszelt.
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter előadást tart a Patrióták kora - Magyarország és a brüsszeli bürokrácia vitái címmel a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 30-án
Forrás: MTI
Fotó: Máthé Zoltán
A Fidesz–KDNP győzelme nem csak a magyar embereké, hanem egész Európa győzelme lesz jövőre – hangsúlyozta Bóka János szombaton Tihanyban, a Tranzit fesztiválon.
Az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Patrióták kora – Magyarország és a brüsszeli bürokrácia vitái címmel tartott előadásában kijelentette:
a patrióták kora nem a jövő, nem egy terv, nem egy vágy, hanem ez a jelen, és „el fogjuk foglalni Brüsszelt”.
Azt mondta, a kormánypártok erős és sikeres Európát szeretnének, erős és sikeres nemzetekkel, nem pedig a nemzetek ellenében. Hozzátette: „terveink vannak Európával és az Európai Unióval”.
Bóka János kiemelte, a konzervatív közösség számára a nemzet érték, így magyarnak lenni is érték, a magyarság létének és megmaradásnak záloga pedig egy szuverén Magyarország léte.
A 2026-os választás tétje egyértelműen az, hogy Magyarországnak nemzeti szuverén kormánya vagy brüsszeli bábkormánya lesz
– szögezte le a miniszter.
