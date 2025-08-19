1 órája
Botrányok és zűrös figurák sora: ezért ábrándulnak ki az emberek Magyar Péterből
Folyamatosan botrányoktól hangos a Tisza Párt tájéka. Kiderült például, hogy a politikai formáció Ukrajna európai uniós csatlakozása mellett áll, és örülnek annak, ha hazánk nem jut hozzá a neki járó európai uniós fejlesztési forrásokhoz. A Tisza-elnök Magyar Péter és a párt körüli szakértők is egyre csak kétes ügyeikkel kerülnek szóba, gondoljunk csak Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívási vagy villaügyére.
Egyre kevesebbeket érdekel Magyar Péter, ami a Tisza Párt körüli botrányok és zűrös figurák miatt aligha meglepő. A tiszás szakértők közül már többeket is megismerhetett a nagyközönség – írja összefoglaló cikkében a Magyar Nemzet.
Még a februárban tartott Tisza-kongresszuson mutatta be Magyar Péter Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt mint a párt honvédelmi szakértőjét. Azóta Ruszin-Szendi számos kétes ügye látott napvilágot.
Fülöp Attila: a gyerekek a Tisza Párt vezérének könnyen helyettesíthető eszközök
Például vizsgálat indult ellene, mert vezérkari főnökként a NATO ülésein a békepárti magyar álláspont helyett ukránpárti véleményt fogalmazott meg, felszólalását pedig a „Szlava Ukrajini” felkiáltással zárta, azaz azt hangoztatta: „Dicsőség Ukrajnának!”. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) jelentése pedig megállapította, hogy Ruszin-Szendi közpénzből végeztetett magán zsírleszívást, valamint szórt el több mint egymilliárd forintot a szolgálati luxusvillájára.
Feltűnő volt, hogy az utóbbi hetekben Ruszin-Szendi Romulusz ritkábban szerepelt a Tisza Párt rendezvényein, a júliusban Nagykanizsán tartott kongresszuson fel sem szólalt.
A másik szakértő, akit februárban bemutattak, Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) korábbi elnöke volt, akinek az irányítása alatt – egy kiszivárgott levél szerint – a MOB súlyos és vállalhatatlan helyzetbe került, és megerősítést nyertek azon korábbi sajtóinformációk is, miszerint „többen nehezményezték Kulcsár vezetési stílusát és ellentmondásos törekvéseit”.
Érdekes, hogy a februári kongresszus óta Kulcsár teljesen eltűnt, semmit sem hallani róla.
A Tisza Párt egészségügyi szakértőjeként tűnt fel Kulja András európai parlamenti képviselő, aki csúnyán beégette magát, amikor néhány hete az ATV-ben Takács Péter egészségügyi államtitkárral vitázott. Aligha meglepő, hogy a lebőgés után Magyar Péter gyorsan eltüntette Kulját, aki így a múlt heti MCC Feszten már nem szállt vitába Takács Péterrel.
Igen Ukrajnára, nem a magyaroknak járó uniós forrásokra
Hatalmas botrány volt a Tisza Párt számára az is, amikor kiderült, hogy Kollár Kinga, a párt európai parlamenti képviselője egy brüsszeli bizottsági ülésen azt ecsetelte, szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését.
Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban
– fogalmazott Kollár Kinga.
Az uniós források ügye mellett Ukrajna kérdésében sem a magyarokat képviseli a Tisza Párt, hiszen számtalanszor hitet tettek az ukrán EU-csatlakozás mellett. Hiába próbálják azt a látszatot kelteni, hogy az Európai Néppárton belül független álláspontot képviselnének, Gerzsenyi Gabriella idén februárban egy műsorban arról beszélt, hogy a néppárton belül már 2024 decemberében elindult egy informális egyeztetési folyamat, amely során kéthetente találkoznak a költségvetési ügyekben érintett képviselők. Aligha meglepő, hogy tavasszal Magyar Péter indított egy álnépszavazást, amellyel a hívei körében megszavaztatta, hogy támogatják Ukrajna EU-s csatlakozását.
Magyar Péter elmondása szerint a felmérés eredménye egy esetleges Tisza-kormány programjának az alapját jelenti.
A Tisza Párt elnökének emlékezetes hazugágairól és a felszólalásait kísérő egyre nagyobb érdektelenségről
