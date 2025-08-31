augusztus 31., vasárnap

Tisza-adó

46 perce

Elhallgatja a Tisza Párt és a baloldal a progresszív adózás árnyoldalait

Címkék#Tisza-adó#feketegazdaság#Gyurcsány Ferenc#Magyar Péter

Címszavakban: feketemunka, zsebszerződések, adócsalás, megszorítások, ezek kísérték végig a Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai kormányokat.

MW
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balázs

A napokban kiszivárgott Tisza-adó újra a középosztályt és a családokat vette célba. A baloldali adópolitika jól ismert gyakorlata ez, nem árt felidézni, hogyan gondolkodtak a terhek viseléséről, és mit vetít előre Magyar Péterék elképzelése – írja a Magyar Nemzet.

A Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon nevével fémjelzett időszakban a baloldali adópolitika úgy nézett ki, hogy az szja legalsó kulcsa 18 százalék körül mozgott, a legfelső pedig 36–40 százalékig emelkedett. Vagyis a sikeresebben keresők jövedelmének majdnem a felét elvitte az állam.

A lap cikke szerint a baloldali kormányok progresszív adórendszere nem az oly sokat mantrázott társadalmi igazságosságot, hanem

  • a feketegazdaság növekedését hozta,
  • fedezet nélküli osztogatást,
  • amely végül hozzájárult a pénzügyi válsághoz,
  • az őszödi beszédhez,
  • tüntetéshullámhoz,
  • végül 2008-ban az IMF hitelcsomagjáig sodorta Magyarországot, mert az ország a csőd szélére jutott.

2010-ben a Fidesz–KDNP kormány hatalomra kerülésével gyökeres fordulat kezdődött a gazdaságpolitikában, így az adórendszerben.

Az egyik első, szimbolikus lépés volt a progresszív adórendszer eltörlése és az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetése 2011-ben. Ez egyszerűbb, átláthatóbb és igazságosabb rendszert teremtett.

További részletekért kattintson.

 

