Tisza-adó: Magyar Péter támogatója szerint perverz és túl alacsony a mostani adó

Kézzel-lábbal tiltakozik Magyar Péter az ellen, hogy pártja a személyi jövedelemadó jelentős emelését tervezi. A Tisza elnökének próbálkozása azonban eleve kudarcra van ítélve: egyrészt nyilvánosságra került egy pártdokumentum, másrészt közvetlen munkatársai ismerik be nyíltan vagy utalások formájában az adóemelés ötletét, harmadrészt nem találni a párt környékén működő olyan gazdasági embert, aki ne küzdene, mégpedig harcosan a többkulcsos adóért, így az szja számottevő megemeléséért – írja a Magyar Nemzet.

Nagyítóval sem találni olyat, aki nem akar adót emelni

A lap bemutatta már, hogy a Tisza egyik szponzora, az SZDSZ környékéről érkezett Bojár Gábor mindenképp adóemelést szorgalmaz. Megírták azt is, hogy Petschnig Mária Zita miként pocskondiázta az anyák adómentességét és állt ki az adóemelés mellett. A közgazdász a Tisza egyik legnagyobb rajongójának, Kéri Lászlónak a felesége, emellett a Tisza-rendezvények rendszeres felszólalója, és programírásban is részt vett a párt számára. Arról pedig az Origó rántotta le a leplet, hogyan érvelt a többkulcsos szja mellett a Magyar Péterhez szintén közel helyezkedő Bod Péter Ákos.

Gyurcsány hű embere is adót emelne

Ha az szja-emelést szorgalmazó Tisza-környéki gazdasági emberekről van szó, nem hagyható ki Gyurcsányék egyik leghűségesebb embere, Katona Tamás sem. A közgazdász a szocialista kormányok alatt magas pozíciókban volt, vezette a statisztikai hivatalt, majd az államkincstárat, de többször is betöltött államtitkári posztot. Adódik a kérdés: hogy kerül egy hithű balos káder az úgynevezett óbaloldaltól elhatárolódó Magyar Péter mellé? Tulajdonképpen egyszerűen. Katona Tamás tagja a V21 nevű csoportosulásnak, amely már tavaly márciusban, azaz két hónap után besorolt Magyar Péter mögé és támogatásáról biztosította, mondván: ő testesíti meg az elégedetlen emberek reményét. A V21-ben tag mások mellett a már említett Bod Péter Ákos és Raskó György. Utóbbi Magyar Péter egyik legfontosabb tanácsadója.

Katona más szálon is kapcsolódik Magyarékhoz, dolgozik ugyanis a Pénzügykutató Zrt.-nek, ahol munkakapcsolatban állhat a már említett Petschnig Mária Zitával.

Katona 2024 novemberében adott egy interjút a HVG-nek, amelyben arról esett szó, hogy a Pénzügykutató külső szereplőkkel együtt alternatív gazdaságpolitikai programot ír. Arról, hogy azt kinek szánják, Katona úgy fogalmazott: „Mondhatnám, hogy a jövőnek írjuk, egy következő kormánynak, de persze a társadalom figyelmét is szeretnénk felhívni, hogy létezik más út is.” A dologban az az érdekes, hogy korábban Petschnig lényegében arról beszélt: a Pénzügykutatónál különféle gazdasági programokat írnak Magyar Péteréknek. Ennél lényegesebb, hogy az interjúban Katona kifejtette: az adórendszer torz, túl alacsony az szja, ezért még egy magasabb kulcs bevetetését szorgalmazzák. Az áfát pedig sokallta, ott nyilván mérséklést tartana jónak.