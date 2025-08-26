Szlovákia kemény üzenetet küldött Ukrajnának

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, az ukrán hadsereg a Barátság kőolajvezetéket támadta, ami Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát is fenyegeti, Brüsszel pedig nem állt ki az EU-s tagországok védelmében. A Szlovák Köztársaság külügyminisztere és Európa-ügyi minisztere Juraj Blanár bejelentette, hogy telefonon szólította fel az ukrán hatóságokat, hogy az ukrán fegyveres erők azonnal hagyjanak fel a Barátság kőolajvezeték célbavételével.

Blanár Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta:

ezek a támadások nemcsak Szlovákiának, hanem Ukrajnának is kárt okoznak.

A szlovák külügyminiszter vasárnap Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel, hétfőn pedig Tarasz Kacska Ukrajna kereskedelmi képviselőjével egyeztetett. Blanár mindkettőjüket tájékoztatta az Európai Bizottsághoz intézett levélről, amely a stratégiai infrastruktúra védelmét célozza – mivel az elmúlt napokban leállt a kőolajszállítás Szlovákiába és Magyarországra. A szlovák politikus mellet a magyar kormány is szót emelt az eset ellen.

Blanár elmondta, hogy az ukrán miniszterek konstruktív hozzáállást ígértek, és megköszönték Szlovákia eddigi segítségét az ukrajnai konfliktus kezdete óta.