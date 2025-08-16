3 órája
Szijjártó Péter: nagyra értékeljük Donald Trump béketörekvéseit
Három és fél éve élünk a háború árnyékában, s pont ennyi ideje küzdünk annak minden következményével - legyen szó a folyamatos biztonsági kihívásokról, a háborús inflációról, az egekbe szökő energiaárakról vagy arról, hogy Brüsszel bele akar minket nyomni a háborúba − írta szombat esti Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: KKM
A tárcavezető hozzátette: három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, mert tudjuk, csak a tárgyalóasztalnál és nem a csatatéren van a megoldás.
Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük, miként nagyra becsüljük azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött tegnap az alaszkai csúcstalálkozó. Ezen nagyra becsülésünket ma telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek
− közölte Szijjártó Péter.
Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve: akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást
− fogalmazott a miniszter.
Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg!
− zárta bejegyzését Szijjártó Péter.
