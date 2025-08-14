Szijjártó Péter a csütörtöki Harcosok órájának vendége – kövesse nálunk élőben!

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája csütörtöki vendége. A külgazdasági és külügyminiszter nem először válaszol Németh Balázs kérdéseire.

A tárcavezető a műsorban a Trump–Putyin találkozó részleteiről is beszámol.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni: