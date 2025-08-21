Harcosok órája 11 perce

Orosz–ukrán-találkozó Budapesten? Szijjártó Péter válaszol a kérdésre – frissül

A külgazdasági és külügyminiszter a vendége a Harcosok órája csütörtöki műsorának. Szijjártó Péter már nem először leplezi le az álhíreket a Harcosok órájában.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Cikkünk az élő közvetítés videója alatt frissül

