augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

20°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harcosok órája

11 perce

Orosz–ukrán-találkozó Budapesten? Szijjártó Péter válaszol a kérdésre – frissül

Címkék#Németh Balázs#Harcosok órája#ukrán#orosz#Donald Trump#Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter a vendége a Harcosok órája csütörtöki műsorának. Szijjártó Péter már nem először leplezi le az álhíreket a Harcosok órájában.

MW
Orosz–ukrán-találkozó Budapesten? Szijjártó Péter válaszol a kérdésre – frissül

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Cikkünk az élő közvetítés videója alatt frissül

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu