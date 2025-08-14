1 órája
Szánthó Miklós az Ukrajnáról szóló amerikai emberi jogi országjelentésre hívta fel a figyelmet
Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériumának éves emberi jogi országjelentésére hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ főigazgatója csütörtöki Facebook-bejegyzésében. A dokumentum szerint az ukrán hatóságok több súlyos emberi jogi visszaélést követtek el, közölte Szánthó Miklós.
Zelenszkij Ukrajnáját súlyos vádak érték – hívta fel a figyelmet a jelentésre Szánthó Miklós
Fotó: ANP via AFP
Szánthó Miklós kiemelte, hogy „Brüsszel és Magyar Péter kedvenc kormányának, Zelenszkijéknek 2024-es tevékenységéről” a jelentésben azt írták: a kormány gyakran nem tett megfelelő lépéseket az emberi jogi visszaéléseket elkövető tisztviselők azonosítása és megbüntetése érdekében.
Az ukrán kormánytisztviselőket érintő jelentős emberi jogi kérdések között hiteles jelentések szerepeltek a következőkről: kínzás és kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés; önkényes letartóztatás vagy fogva tartás; a szólásszabadság és a média szabadságának súlyos korlátozása, beleértve az újságírók elleni erőszakot vagy erőszakkal való fenyegetést, az újságírók indokolatlan letartóztatását vagy üldözését, valamint a cenzúrát; a munkavállalók egyesülési szabadságának szisztematikus korlátozása; valamint a gyermekmunka legrosszabb formáinak jelentős jelenléte
– idézte a jelentést Szánthó Miklós.
Dornfeld László szerint ideológia helyett tényeket rögzít az amerikai jelentés
Ezen emberi jogi kérdések némelyike a hadiállapotból eredt, amely a háborús körülmények miatt továbbra is korlátozta a demokratikus szabadságjogokat, beleértve a sajtószabadságot és a jogi védelmet
– olvasható az Alapjogokért Központ főigazgatójának Facebook-oldalán.