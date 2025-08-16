2 órája
Nagy árat szabna Putyin a front befagyasztásáért
Sajtóinformációk szerint az alaszkai csúcson Vlagyimir Putyin azt javasolta, hogy Oroszország befagyasztja a frontvonalon zajló harcokat, amennyiben Ukrajna kivonul Donyeckből. Az ajánlatot Donald Trump közvetítőként továbbította Volodimir Zelenszkijnek és több európai vezetőnek. A terv komoly aggodalmakat keltett Európában, miközben az ukrán elnök várhatóan nem fogja elfogadni Donyeck átadását. Putyin indítványáról hamarosan Washingtonban egyeztethet személyesen Trump és Zelenszkij.
Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak beszél az Ukrajnáról szóló amerikai-orosz csúcstalálkozón
Forrás: AFP
Az alaszkai csúcstalálkozón Vlagyimir Putyin azt ajánlotta fel, hogy Oroszország kész befagyasztani a frontvonalakat, amennyiben Ukrajna kivonul a stratégiai jelentőségű Donyecki térségből − írja a Magyar Nemzet külföldi forrásokra hivatkozva.
A Financial Times értesülései szerint az orosz elnök ezt a feltételt fogalmazta meg az augusztus 15-i egyeztetésen, és jelezte: ha Kijev elfogadja, nem indít újabb offenzívát további területek megszerzésére. Négy, az amerikai–orosz tárgyalásokra rálátó forrás erősítette meg az információt a lapnak. Donald Trump a találkozót követően szombaton telefonon tolmácsolta Putyin üzenetét Volodimir Zelenszkijnek, valamint több európai vezetőnek.
Donyeck átadása Moszkvának teljes ellenőrzést adna Oroszországnak egy olyan terület felett, ahol az orosz csapatok november óta a leggyorsabb ütemben nyomulnak előre. A régióért cserébe Putyin azt ígérte, hajlandó befagyasztani a frontvonalat a déli Herszon és Zaporizzsja térségekben, ahol erőik nagy területeket tartanak megszállás alatt. Az orosz elnök emellett ígéretet tett arra, hogy nem indítana újabb támadásokat további ukrán területek megszerzésére.
Putyin ugyanakkor világossá tette, hogy ragaszkodik alapvető követeléseihez a konfliktus „gyökereinek megoldásáról”, ami részben a NATO keleti terjeszkedésének visszafordítását jelentené.
Az orosz erők jelenleg Donyeck mintegy 70 százalékát ellenőrzés alatt tartják, de a legnyugatibb városok továbbra is Ukrajna kezén vannak.
A Magyar Nemzet cikkéből az is kiderül, hogy Zelenszkij nyitott lehet-e a területi kérdések megvitatására Trumppal Washingtonban, ahol hétfőn találkoznak.