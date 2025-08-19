43 perce
Orbán Viktor köszöntötte Thomas Bachot
Sulyok Tamás a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést adta át Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) örökös tiszteletbeli elnökének kedden a Sándor-palotában. Az ünnepségen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is, aki a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést az eseményről.
Orbán Viktor miniszterelnök és Thomas Bach, a NOB örökös tiszteletbeli elnöke
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Thomas Bach a NOB elnökeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar sport fejlesztésében. Olimpikonjaink gyűrűjében köszönthettük ma, amikor Sulyok Tamás Köztársasági Elnöktől átvette a Magyar Érdemrend nagykeresztjét
– írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Thomas Bach a sport nyelvén tanított minket a béke kultúrájára. A Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetéssel fejezzük ki nemzetünk háláját és megbecsülését
– hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki a közöségi oldalán tett közzé videót az ünnepségről.
Thomas Bach a nemzetek békés versengésén alapuló olimpiai mozgalom továbbfejlődését szolgáló munkája, a sport és a sportolók megbecsülése, a tiszta sport és tisztességes versenyzés, a fiatalabb korosztálynak az olimpizmus eszméjével és értékeivel való megismertetése iránt példaadóan elhivatott és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként vehette át a kitüntetést, írta az MTI.
Az ünnepségen részt vett mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Schmitt Pál és Novák Katalin korábbi köztársasági elnök is.