augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

18°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Liverpool

45 perce

Orbán Viktor Szoboszlai góljáról: legközelebb Kapu Tibort lövi ki!

Címkék#Kapu Tibor#Szoboszlai Dominik#miniszterelnök#Liverpool#Orbán Viktor

A kormányfő sem hagyta szó nélkül a Liverpool magyar játékosának fantasztikus gólját.

MW
Orbán Viktor Szoboszlai góljáról: legközelebb Kapu Tibort lövi ki!

Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik újabb bombagólt lőtt szabadrúgásbólt a Liverpool–Arsenal Premier League-rangadón – írja a Magyar Nemzet. A mérkőzést eldöntő fantasztikus találatot Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül, szerinte legközelebb Kapu Tibort Szoboszlai lövi ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu