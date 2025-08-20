Megmozdult az ország
1 órája
Orbán Viktor: óriási az érdeklődés az Otthon start program iránt
Óriási az érdeklődés az Otthon start program iránt. Megmozdult az ország! – írja szerda reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor. A miniszterelnök egy ifjú pár esküvői fotóját is megosztotta, amelyen az otthonteremtési támogatást népszerűsítő plakát előtt pózolnak.
– Dőlnek a fotók és támogató üzenetek a Digitális Polgári Körökbe is. Bálint és Tira tegnap esküdtek. Szeptemberben ők is rástartolnak az első közös lakásukra – tette hozzá magyarázatként posztjában a kormányfő, buzdítva a fiatalokat, hogy éljenek a lehetőséggel, illetve éltetve a friss házasokat.
