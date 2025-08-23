Orbán Viktor: mestermunka

„Nincs megállás. További három arany a milánói kajak-kenu világbajnokságon!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

A kormányfő gratulált Kopasz Bálintnak, Kiss Péter Pálnak és kenu négyesünknek: Kollár Kristófnak, Juhász Istvánnak, Hajdu Jonatánnak, Fejes Dánielnek a győzelemhez.

Mint arról a Magyar Nemzet hírt adott, a miniszterelnök tegnap is gratulált Csikós Zsókának és Csizmadia Kolosnak a fantasztikus teljesítményükhöz. Csikós Zsóka világbajnoki aranyérmes lett kajak egyes ezer méteren, Csizmadia Kolos pedig a férfi kajak egyesek sprintszámának fináléját nyerte meg.